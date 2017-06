Rekordkontrakt

Det avanserte krillfartøyet til Aker Biomarine, får en omfattende leveranse av håndteringsutstyr fra Aukra Maritime. Illustrasjon: Vard

Det nye krillfartøyet som bygges av Vard Brattvaag for Aker Biomarine, blir utstyrt med en omfattende kranpakke fra Aukra Maritime.



–Dette er en stor enkeltkontrakt for oss, og den betyr selvsagt veldig mye. Blant annet får vi en jevn sysselsetting et halvt års tid, som følge av kontrakten, sier daglig leder Per Arne Rindarøy til Maritimt Magasin under Nor-Shipping.



Ordren er den største enkeltkontrakten Aukra Maritime har inngått siden oppstarten i 1998, og omfatter til sammen elleve kraner, herunder dekkskraner for åpne dekk, og kraner for innebygde dekk.



– Vi er svært glade for å få muligheten til å levere vår teknologi til dette prestisjeprosjektet, og vi ser på avtalen som en anerkjennelse av våre løsninger og kompetanse. Det er avanserte kraner vi skal levere, som er nyutviklede for dette prosjektet. Løsningene er skreddersydde, og et resultat av et tett samarbeid med mannskap fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen, legger Rindarøy til.



Det nye krillfartøyet, som har en verdi på om lag en milliard norske kroner, er 130 meter langt og skal utstyres med det siste og beste innen miljøvennlig teknologi, heter det i en pressemelding. Båten, av designtype Vard 8 10, skal leveres fra Vard i slutten av 2018, og er forventet å være i full drift i Antarktis i 2019.



Leveransen fra Aukra Maritime består i hovedsak av fire dekkskraner som skal benyttes på fartøyets øvre dekk, samt fem mono-railkraner og to gantrykraner (skinnegående takmnonterte kraner) for innebygde dekk. Gantrykranene leveres med innebygde antikollisjonssystemer.



Aukra Maritime-sjef Per Arne Rindarøy sier at de får en jevn sysselsetting et halvt års tid, som følge av kontrakten. Foto: Kurt W. Vadset