Roald Amundsen kunne endelig forlate havn

Roald Amundsen ved kai i hjemmehavnen Tromsø, klar til å dra ut på sitt første cruise. Foto: John Inge Vikan

Tromsø: Etter flere forsinkelser – senest for en uke siden da den planlagte avgangen fra Hamburg til jomfrucruiset måtte tsettes og flyttes til Tromsø – kunne ekspedisjonsskipet Roald Amundsen som Hurtigruten AS har bygget ved Kleven mek. forlate ishavsbyen og legge ut på sin første tur med noe over 200 passasjerer om bord først til Kirkenes og deretter sørover langs norskekysten til Hamburg.



For som Hurtigruten selv uttrykte det da de måtte gi beskjed om den siste utsettelsen i forrige uke: Det er ikke aktuelt å ta gjester om bord i et skip som ikke er ferdig. Men det er heller ikke aktuelt å avlyse jomfruturen.



Og når skipet først var klart, og lå ved kai i Tromsø med gjestene på plass og en stolt ledelse med skipets kaptein Kai Albrigtsen og adm. dir. Daniel Skjeldam i spissen syntes det klart at det er noe i ordtaket om at «den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves …».



STOLT Både Skjeldam og Albrigtsen var synlig stolt da de viste frem skipet, blant annet til en større delegasjon med representanter for både norsk og internasjonal presse som var blant de inviterte til en omvisning på skipet – det travle håndverkere la siste hånd på verket mens passasjerene bragte bagasje om bord.



Kaptein Albrigtsen fortalte at det hadde vært en lang, spennende og interessant ventetid, og at han til tross for sin lange erfaring og mange opplevelser måtte tørke bort en aldri så liten tåre da han kunne ta skipet ut fra Kleven for å sette kursen nordover.



– Og alle de forventningene vi har hatt er fullt ut innfridd, sier han, og er begeistret både for skipet egenskapet og ikke minst for de miljøvennlige løsningene der hybriddrift og to store batteripakker er med på å redusere utslippene.



Kai Albrigtsen skulle for øvrig ha en solid bakgrunn når han nå skal stå på brua: Bare 17 år gammel startet han karrieren på gamle Finnmarken, som han for øvrig har som nabo hjemme på Stokmarknes. Det skjedde i byssa, og siden har det vært arbeid overalt om bord i en rekke av hurtigruteskipene, både på dekk, i maskinrommet og på brua før han nå er sjef på det nyeste i rekken.



FRA DE ANSATTE Sammen med andre tiltak skal skipet også sette lavere klimaavtrykk. Adm. dir. Daniel Skjeldam, som hadde mye å være stolt av, kunne også fortelle at kravet om å gjøre skipene og seilingene mer miljøvennlig ikke er noe som kommer ovenfra i rederiet:



– Kapteinene og besetningene på skipene våre har sett de smeltende polene og hvordan plast forurenser over hele verden, og det var de som kom med kravet om at vi tok tak. Så da Hurtigruten passerte 125 år i fjor, ble planene om en storstilt jubileumsfest forkastet, i stedet bla pengene bruk til miljøtiltak, sa han, og nevnte at man var blant de første til å fjerne all engangsplast om bord som et av de mange grepene som er gjort-



LANG REISE Mange har ventet på de nye ekspedisjonsskipene, både Roald Amundsen og søsterskipet Fridtjof Nansen som nærmer seg fullføring ved Kleven. Alle de planlagte cruisene er utsolgt til langt ut i 2020.

For Roald Amundsen er planen at etter at man er ferdig med de første turene langs norskekysten står Island og Grønland for tur. Så skal skipet gjennom Nordvestpassasjen til Canada og Alaska, og videre langs vestkysten av USA og Sør-Amerika. Og i fremtiden blir både Antarktis og Arktisk faste farvann for de nye cruiseskipene.



Kaptein Kai Albrigtsen er stolt over å kunne starte seilingen med det nye skipet. Foto: John Inge Vikan