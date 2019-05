Roald Amundsen – Verdens første hybriddrevne cruiseskip

Det etterlengtede ekspedisjonscruiseskipet til Hurtigruten AS, Roald Amundsen, er byggenummer 400 fra Kleven Verft AS. Designet er av type NVC 2140 fra Rolls-Royce Marine (nå Kongsberg), i samarbeid med den norske yacht-designeren Espen Øino.

Roald Amundsen blir av Hurtigruten kalt verdens første hybriddrevne cruiseskip. Dette er også det første av Hurtigrutens nye ekspedisjonscruiseskip. Søsterfartøyet Fridtjof Nansen leveres senere i år.

Skipet skal gå på ekspedisjonscruise langs Norskekysten, til Svalbard, Grønland, gjennom Nordvestpassasjen, og til Antarktis.



– Med dette skipet sprenger vi grenser for hva som tidligere har vært mulig. Det er annerledes alle andre passasjerskip som er blitt bygget, har konsernsjef Daniel Skjeldam tidligere uttalt.

REDUSERT FORBRUK

Hybridfremdriften, i kombinasjon med utforming av skrog og energieffektivisering om bord, reduserer drivstofforbruket og CO2-utslippet med tjue prosent. Fartøyet kan gå kun på strøm i 15 til 30 minutter om gangen. Selv om det ikke høres så mye ut, er hybriddriften der for å “glatte toppene”. Det er den totale CO2-besparelsen som er viktigst, fremhever Hurtigruten. Blant andre miljøtiltak kan det nevnes at rederiet har kuttet ut all bruk av engangsplast. En million sugerør årlig er noe av det som er borte. Les hele omtalen her.

