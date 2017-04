Rolls-Royce forankrer Njord A

Statoil har bestilt en oppgradering av den halvt nedsenkbare plattformen Njord A fra Kværner, og nå har Kværner valgt Rolls-Royce til å oppgradere plattformens fortøyningssystem.



Kontraktsverdien for Rolls-Royce er på 157,5 millioner NOK, kommer det frem av en pressemelding fra selskapet.

Njord A er en flytende stålplattform med et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter. Den har vært brukt til utvinning av Njord-feltet som ligger omtrent 130 km utenfor Kristiansund, og 30 km vest for Draugen-feltet.

Fra før har Njord A et 12-punkts fortøyningssystem som nå skal oppgraderes til et moderne 17-punkts system.



Rolls-Royce skal i samarbeid med IP Huse levere vinsjer med lavtrykk hydraulisk drift, fairleads og kontrollsystem.



Den halvt nedsenkbare plattformen skal forankres på omtrent 330 meters dyp. Leveringene fra Rolls-Royce skal etter planen skje i 2018, mens plattformen skal tilbake til feltet i 2020, klar til nye 20 år.

Oppgraderingen av plattformen skal utføres ved Kværner på Stord og er en del av et prosjekt i Statoil kalt Njord Future, som skal forlenge levetiden ved Njord-feltet.

– Vi er stolte over å bli valgt av Kværner til å være med på dette viktige oppgraderingsprosjektet. Det er første gang i Norges historie som oljenasjon at en plattform taues til land for en omfattende oppgradering, tidligere oppgraderinger har skjedd offshore, sier Knut Hovland, direktør for Customer & Services i marinedivisjonen til Rolls-Royce.

Njord A ble opprinnelig levert av det som i dag er selskapet Kværner i september 1997. Dekket ble produsert på Stord, mens skroget ble levert fra Verdal. Plattformen var på vei ut til felt bare 28 måneder etter at byggekontrakten ble signert.