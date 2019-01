Rolls-Royce med designkontrakt på frysetråler

Rolls-Royce leverer design og skipsutstyr til en ny tråler til Engenes fiskeriselskap i Troms. Fartøyet bygges ved Gondan i Spania. Illustrasjon: Rolls-Royce

Rolls-Royce Commercial Marine har signert en avtale om levering av design og en omfattende utstyrspakke til en 70-meter frysetråler til Engenes Fiskeriselskap AS fra Ibestad i Troms.



Den avanserte tråleren skal bygges ved verftet Gondan i Spania, og skipskonseptet er pakket med grønn teknologi, heter det i en pressemelding.



Skipet får designtypen NVC 370 fra Rolls-Royce med et skrog utformet for å gi lav motstand i sjøen, og som møter kravene til lavt drivstofforbruk kombinert med gode sjøegenskaper. Det blir utstyrt med fremdriftssystem, dekksmaskineri, elektro- og automasjonssystemer som i samspill vil gi både miljø- og driftsfordeler.



– Dette er en milepæl i vårt rederi og en videreføring av de lange tråltradisjonene i Ibestad kommune, sier Johannes Arne og Børge Arvesen i Engenes Fiskeriselskap, i pressemeldingen.



Utstyret som skal leveres fra Rolls-Royce inkluderer et hybrid fremdriftssystem med den nyeste dieselmotoren Bergen B33:45, Promas integrert ror- og propellsystem og HSG - et hybrid aksel generator system som sørger for optimal kraftbruk i ulike driftssituasjoner. Rolls-Royce skal også levere elektriske vinsjer, inkludert trålvinsjer drevet av permanent magnet motorer samt skipsautomasjon og elektriske systemer.



Det nye skipet er utviklet for bunn- og pelagisk trål. Det får et nyutviklet «vått mottak» for å holde fisken i live og et moderne fabrikkanlegg som vil sørge for høy kvalitet på nyfanget hvitfisk og reker fra sjø til middagsbord. Skipet er planlagt levert fra verftet i første kvartal 2021.