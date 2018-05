Rolls-Royce og Siem inngår serviceavtale

Ankerhånteringsfartøyet Siem Ruby på jobb. Fartøyet eies av Siem Offshore, og er et av flere som er omfattet av den langsiktige serviceavtalen for dekksmaskineri som er inngått med Rolls-Royce Marine. Foto: Siem Offshore

Rolls-Royce har signert en langsiktig service avtale med rederiet Siem Offshore. Avtalen omfatter vedlikehold av dekksmaskineri som er installert på 12 avanserte ankerhåndteringsfartøy.



Den fem år lange avtalen kalles Maintenance Inspection Programme (MIP), og formaliserer et samarbeid som de to selskapene har hatt siden Siem mottok ti nye ankerhåndteringsfartøy i 2010 og ytterligere to ankerhåndteringsfartøy som ble overtatt på management av rederiet i 2017.



– Vi har hatt et langvarig samarbeid med Rolls-Royce Marine som leverandør både av propulsjon og dekksmaskineri. Vår erfaring er at langsiktige avtaler som dette gir begge parter forutsigbarhet, og først og fremst gir det god driftsstabilitet for vår flåte, sier Jon August Houge, Operations Manager i Siem Offshore, i en pressemelding.



Avtalen innebærer at Rolls-Royce vil ha ett kontaktpunkt for hele flåten, mens hvert skip får en skreddersydd vedlikeholds- og inspeksjonsplan for alt dekksmaskineri som er installert fra Rolls-Royce. Dette inkluderer 12 lavtrykks-vinsjesystemer, haikjefter og taupinner, hekkruller, samt 24 styremaskiner og ror.



Avtalen leder til at mannskapet om bord vil få overført kunnskap fra serviceingeniørene til Rolls-Royce når de er om bord. Avtalen med Siem Offshore er også den første som vil ta i bruk en mobil app, hvor mannskapets inspeksjoner og funksjonstester på utstyret fortløpende oppdateres og kommuniseres til Rolls-Royce for evaluering. Programmet kan tilpasses den konfigurasjonen av utstyr som finnes på hvert skip.