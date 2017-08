Rolls-Royce skal utruste miljøvennlig ekspedisjonsskip

Rolls-Royce har signert en avtale med WestSea Yard om å utstyre et cruiseskip for det portugisiske cruiserederiet Mystic Cruises. MS World Explorer blir rederiets første ekspedisjonsskip.

MS World Explorer vil tilby ekspedisjonsreiser i Antarktika fra november til mars, og er allerede på programmet til Quark Expeditions for den første sesongen, går det frem av en pressemelding. Resten av året vil skipet besøke små havner rundt om i verden som normalt ikke er tilgjengelig for større cruiseskip, i regi av det tyske selskapet Nicko Cruises.

BLIR FLERE MS World Explorer er det første av flere ekspedisjonsskip som skal bygges for det portugisiske cruiserederiet, og skal utstyres med miljøvennlig teknologi fra Rolls-Royce. Designet er et resultat av flere års studier og er utviklet for å skape den perfekte balansen mellom luksus, komfort, effektivitet og miljøvennlig drift.



– Dette er veldig spennende tider for oss. Vi har jobbet med prosjektet en god stund for å skreddersy det til markedets behov. MS Wold Explorer vil bli vårt første ekspedisjonsskip og tilby passasjerene en unik, eksklusiv opplevelse med personlig service mens de besøker det store frosne landskapet i Antarktika og små eksklusive havner rundt om i verden, sier Mário Ferreira, CEO i Mystic Cruises i pressemeldingen.

HØYE KRAV Antarktika er et av de siste urørte områdene i verden, og det stilles derfor ekstra høye krav til cruiseselskap for å kunne tilby den samme servicen som gjester er vant til andre steder, samtidig som de opererer miljøvennlig.



– Vi er veldig glad for å jobbe med en industrileder som Rolls-Royce. Samarbeidet har vært positivt fra første start, og vi mener vi tok den riktige beslutningen da vi valgte dem. For oss er det viktig å ha bærekraftige, effektive og miljøvennlige løsninger. Det er derfor vi har valgt å gå for hybrid-teknologien Rolls-Royce har foreslått.



Rolls-Royce skal levere to Bergen C25:33L8P hovedmotorer og en Bergen C25:33L6P hjelpemotor med generator i begge ender. Leveransen omfatter også elektrosystemet SAVeCUBE, som gjør det mulig å regulere fart og kraftbruk på hovedmotorene mest mulig optimalt til enhver tid. Rolls-Royce vil også levere automasjon- og kontrollsystem, Promas-systemet som integrerer to CPP propeller med to flap-ror, samt styremaskiner og tunnelthrustere.

KOMMER TIL RETTE - Vår brede erfaring med alle aspekter av skipsdesign og -konstruksjon kommer virkelig til sin rett i dette prosjektet. Vi har hjulpet Mystic Cruises med en grundig vurdering av MS World Explorers driftsprofil, og funnet fram til det vi mener er en optimal kombinasjon av teknologier for å redusere utslipp samt å forbedre ytelse og drivstofføkonomi, sier John Roger Nesje, Vice President Power Electric Systems i Rolls-Royce.



MS World Explorer får plass til 200 gjester og en besetning på 111. Skipet vil ha en driftshastighet på 16 knop med isforsterket skrog og propeller. Skipet blir 126 meter langt og 19 meter bredt.

ITALIENSK DESIGN Designet leveres av italienske Naval Architect Giuseppe Tringali, og byggingen er allerede i gang på verftet WestSea nord i Portugal. MS World Explorer forventes å være ferdig i oktober 2018.



Mystic Cruises er en del av konsernet Mystic Invest som også har det prisvinnende elvecruise-selskapet DouroAzul og det tyske selskapet Nicko Cruises i sin portefølje. Konsernet tilbyr cruisereiser i 2 015 elver og kystområder i tre kontinenter. De har eksempelvis flere skip i Donau, Rhinen, Douro, Elben, Seinen, Rhône, Nilen, Kroatia, Volga og Yangtze.

ROLLS-ROYCE Rolls-Royce har cirka 50.000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.



I Norge er det omlag 2300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1600 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.



Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.