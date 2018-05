Rolls-Royce tar nytt steg mot autonome skip

Oskar Levander ved Rolls-Royce sitt innovasjonssenter i Turku i Finland skal nå samarbeide med kolleger i Norge for ytterligere automasjon av ferjedrift. Foto: Frode Rabbevåg

Turku, Finland: Rolls-Royce og Finferries, som driver Finlands innenriksferjer, kunngjorde 17. mai at de vil samarbeide om et utviklingsprosjekt som blir et nytt steg på veien mot autonom skipsfart. Prosjektet har fått navnet SVAN, en forkortelse for Safer Vessel with Autonomous Navigation.



- Norge og Finland er verdensledende på utviklingen innen ferjeteknologi, og Rolls-Royce har allerede mange kontrakter i Norge på vårt Autocrossing system. Dette er først og fremst utviklet for mest mulig effektiv og drivstoffbesparende overfart på korte ferjestrekninger, men nå tar vi systemene et steg videre gjennom samarbeidet med FinFerries til også å inkludere mest mulig sikker ferjedrift.



Det er Oskar Levander, Senior Vice President, Consept og Innovation Digital & Systems, ved Rolls-Royce sitt innovasjonssenter i Turku i Finland som forteller dette.



- Er det i Finland den videre utvikling av systemer for ferjedrift vil skje?



- Nei, dette er noe som skjer gjennom et samarbeid mellom en rekke avdelinger i ulike land innenfor Rolls-Royce. Men den største kompetansen på dette området finnes i Finland og Norge, og de ulike avdelingene Rolls-Royce har i Norge og her i Finland vil ha en ledende rolle når det gjelder både SVAN-prosjektet og andre prosjekter for å utvikle ny teknologi for å automatisere ferjedrift, påpeker Levander.



Når systemene for mer miljøvennlig, drivstoffbesparende og sikker ferjedrift etter hvert blir utviklet og utprøvd i Norge og Finland skal Rolls-Royce erobre verden med sine nye systemer.



- Dette er løsninger vi vil introdusere for verdensmarkedet fremover og er et viktig steg på veien mot autonom drift av både ferjer og andre fartøyer, sier Oskar Levander.