Rolls-Royce vil forenkle virksomheten

De tre nye divisjonene i Rolls-Royce blir Civil Aerospace, Power Systems og Defence, heter det i en pressemelding.Defence er en nyopprettet divisjon etter sammenslåing av Defence Aerospace, Naval og Submarines.Marinedivisjonen i Rolls-Royce, som i dag leverer teknologi til både kommersielle og militære fartøy, blir påvirket av denne endringen på to måter:For det første vil den delen av virksomheten som leverer til sjøforsvarsmarkedet (Naval) bli flyttet inn i den nyopprettede Defence-divisjonen.For det andre skal det nå vurderes ulike muligheter for fremtiden, inkludert et potensielt salg, for den delen av virksomheten som leverer til kommersiell skipsfart.

I meldingen fra konsernet, heter det at Rolls-Royce vil beholde den delen av den maritime virksomheten som leverer komplekse skipssystemer til marinefartøy, inkludert til Storbritannias Royal Navy og US Navy.

Rolls-Royce vil også beholde motorvirksomheten som sorterer til Power Systems-divisjonen. Her inngår det norskregistrerte selskapet Bergen Engines AS, som driver motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

Riktig tidspunkt

CEO Warren East sier i meldingen:

«Dette er det riktig tidspunktet for å se på de strategiske mulighetene for vår kommersielle maritime virksomhet. Teamet her har respondert beundringsverdig på en signifikant nedgang i offshore olje- og gassmarkedet for å redusere sin kostnadsbase. Samtidig har vi tatt en industriledende posisjon innen ship intelligence og autonom skipsfart, og det er rett og rimelig at vi vurderer om virksomheten i fremtiden kan være bedre tjent med et nytt eierskap.»

Marinedivisjonen rapporterte en omsetning på 1,1 millioner pund i 2016, og et resultat på minus 27 millioner pund. Sjøforsvarsmarkedet stod for 25 prosent av denne omsetningen, mens det kommersielle markedet representerte 75 prosent.

Av de 4200 ansatte i Marine globalt per i dag, jobber 3600 mot det kommersielle markedet. 1600 av disse er ansatt i Norge, cirka 500 jobber i Finland og 200 i Sverige. De øvrige medarbeiderne er spredd på salgs- og servicekontorer verden over.