Rolls-Royce vurderer salg

Omtrent 100 ansatte kan bli påvirket av en virksomhetsoverdragelse hvis den finner sted. Dette gjelder i hovedsak aktiviteter i Brattvåg i Haram kommune. Foto: Kurt W. Vadset

Rolls-Royce har tirsdag 28. november informert sine ansatte om et mulig salg av virksomheten for styremaskiner i sin helhet. Et potensielt salg er ventet å kunne skje innen første kvartal 2018.



Omtrent 100 ansatte kan bli påvirket av en virksomhetsoverdragelse hvis den finner sted, melder Rolls-Royce i et presseskriv. Dette gjelder i hovedsak aktiviteter i Brattvåg i Haram kommune.



Vurderer tilbud

Rolls-Royce har vært markedsledende på styremaskiner med leveranser til mange tusen fartøy. Nå kan selskapet komme til å selge denne virksomheten, og vurderer per i dag tilbud fra potensielle kjøpere. Forslaget skal drøftes med de tillitsvalgte før en eventuell beslutning om salg blir tatt.



Rolls-Royce vil fortsatte levere som avtalt til sine kunder, og styremaskiner vil være en del av systemleveransene til selskapet også i fremtiden. En mulig ny eier av virksomheten vil derfor bli en naturlig samarbeidspartner for Rolls-Royce, kommer det frem av pressemeldingen.

Styremaskiner kontrollerer bevegelsene til roret på et skip. Foto: Rolls-Royce