Ronja Explorer – avansert brønnbåt til Sølvtrans

24. juni ble Ronja Explorer overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Sølvtrans AS, Ålesund. Brønnbåten har design av type Aas 2502 ST, og er verftets byggenummer 199.

Sølvtrans sin nyeste brønnbåt har en lastekapasitet på 2500 m3, fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Designet fra Aas Mek. Verksted er av type 2502 ST. Dette er et helt nytt design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten. Det er spesielt tilpasset operasjoner i Skottland, og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.

DÅP

Dåpen fant sted i Trondheim den 29. juni, med Maria Sinkaberg Johnsen som gudmor.

SPESIALUTVIKLET

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssystem “Well Wash”. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

