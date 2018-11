RoRo-kontrakt til Rolls-Royce

Grimaldi Green 5th Generation RoRo får framdriftssystem fra Rolls-Royce. Illustrasjon: Knud E. Hansen

Rolls-Royce Commercial Marine har signert en stor kontrakt med det kinesiske verftet Nanjing Jinling om å levere propulsjonssystem til ni fartøy, som skal bygges for italienske Grimaldi Group.



De ni avanserte Ro-Ro (roll-on-roll-off) fartøyene blir 238 meter lange og er designet for å kunne frakte 7800 meter med rullende enheter, noe som tilsvarer cirka 500 trailere. Skipene er kjent som "Grimaldi Green 5th Generation", og vil bli hybride ved å kombinere fossilt drivstoff for drift med batterikraft når skipene er i havn. Skipsdesignet leveres av Knud E. Hansen i Danmark.



Leveransen fra Rolls-Royce omfatter styremaskiner og Promas-systemet. Promas integrerer ror og propell til ett system, utviklet for å gi best mulig hydrodynamisk effekt, heter det i en pressemelding fra Rolls-Royce Marine.



Den samlede kontraktsverdien for Rolls-Royce Commercial Marine er i underkant av NOK 300 millioner. Levering vil skje fra 2019 og frem til siste fartøyet i serien er planlagt levert i 2021.