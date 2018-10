Rostein bestiller batterihybrid brønnbåt

Skipskompetanse leverer designpakke til enda en brønnbåt for Rostein AS, melder de på sin hjemmeside. Brønnbåten blir nummer seks med samme designutgangspunkt, og planlegges levert til januar 2020.Skipet vil bli en lengre versjon av søsterskipene Ro Fortune Ro North og Ro Server , som alle ble bygd ved Larsnes Mek.Det nye fartøyet blir verdens første brønnbåt med batterihybrid framdrift, ifølge Skipskompetanse.Skipskompetanse bygger med dette opp sin erfaring med batteri og arbeider nå med flere batterihybridprosjekter. I starten av 2019 leveres Støttfjord (bnr. 42) og Trondskjær (bnr. 41) fra Stadyard som første skip i sin klasse med batterihybrid.Også rederiet Nordlaks har en batterihybrid brønnbåt på gang. Denne er designet av NSK Ship Design, og bygges hos tyrkiske Tersan. Forventet levering av fartøyet er i februar 2020, så dermed ligger det an til et race om hvem som blir først ut med batterihybrid brønnbåt.