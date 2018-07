Rostein døpte nybygg i Tromsø

Camilla Sandøy.

Brønnbåten Ro Fortune er rederiets nyeste fartøy i en serie som nå teller fem bygg.

– Serien er levert til avtalt tid fra Larsnes Mek Verksted AS - noe som kommer godt med nå i en travel sommersesong. Ro Fortune skal være stasjonert i Nord-Norge med Troms og Finnmark som viktigste aktivitetsområde, uttaler Rosteins visepresident Glen Bradley i en pressemelding.

Skipsdesignet er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og Skipskompetanse AS i Måløy. Leveransen av Ro Fortune representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og dets laksekunder i Nord-Norge.



Alle Rosteins 14 fartøy er utrustet i Norge og rederiets kontraheringer i Norge representerer således store, positive ringvirkninger for norske leverandører innen maritim sektor. Miljøteknologi har vært viktig for Rostein i en årrekke og den siste serien av skip utrustet med trinnvis energiproduksjon med diesel- elektriske generatorer samt mulighet for å kombinere utslippsfri parasittbehandling og transport av laks, heter det i pressemeldingen.