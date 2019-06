Roy Reite går av som konsernsjef i Vard

Roy Reite forlater jobben som konsernsjef i Vard, men fortsetter som styremedlem. Foto: Vard

Roy Reite, som har vært konsernsjef i Vard siden 2001, har valgt å trekke seg fra denne stillingen. Men ifølge en pressemelding fra Vard fortsetter han som styremedlem i gruppen.



Reite sier at han selv har valgt å forlate jobben som toppleder:



– Det har vært en vanskelig beslutning, men jeg tror dette er det riktige tidspunktet for å tre til side og overlate stafettpinnen til min etterfølger, sier han.



KREVENDE ENDRINGER I tiden Reite har ledet Vard har verftsgruppen gått gjennom en omfattende prosess som følge av krevende endringer i markedene. Omlegging av strategi og forretningsplan har flyttet oppmerksomheten til forskjellige markeder og maritime muligheter, som cruisefartøy, kystvaktfartøy, akvakultur og fiskerier samt andre høyt spesialiserte farrtøy.



I februar 2017 ble Reite tildelt prisen for «Industry Leader» blant 50 nominerte næringslivsledere over hele verden. Begrunnelsen var arbeidet han har gjort for å finne nye markeder raskere og mer effektivt enn mange andre selskaper.



STOR TAKK Styreleder for Vard, Pier Francesco Ragni takker Reite for innsatsen gjennom mer enn 25 år i selskapet, og er glad for at han velger å fortsette som styremedlem..



Reite på sin side sier han er stolt av Vard:



– Vi har vokst globalt og gjennomført omkring 400 prosjekt siden 2000. Jeg er også stolt over å ha vært med i et etan som har fokusert på kultur og kjerneverdier basert på gjensidig tillit, og jeg ønsker alt godt for mine kolleger og selskapet. Jeg er takknemlig for å være med på denne reisen og for det som vi har oppnådd i fellesskap gjennom årene. Etter 18 år som adm. dir. er det trolig bra for både selskapet og meg å gjøre en forandring. Vard er godt posisjonert i flere markedet, og vi har mange talentfulle ledere og medarbeidere. Jeg er sikker på at Vard vil lykkes i fremtiden, og jeg ser frem til å følge selskapet sammen med styret i Vard.



NY JOBB? Roy Reite forsetter som toppsjef til september i år.



Ifølge Sunnmørsposten skal Reite allerede være på vei over i en ny jobb: Avisen mener å vite at han allerede er ansatt som ny direktør i Fjordlaks.