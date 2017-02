Salt Ship Design designer ny vindfarm-SOV

Salt designer franske Louis Dreyfus Armateurs sitt nye vindparkfartøy. Illustrasjon: Salt Ship Design

Louis Dreyfus Armateurs (LDA) i Paris, Frankrike, har bestilt nytt Wind Farm Service Operation Vessel (SOV) basert på design fra Salt Ship Design, Stord. Det nye SOV-fartøyet skal bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia, og leveres i Q4 2018, kommer det frem av en pressemelding.



Salt Ship Design skal levere komplett design- og engineeringsdokumentasjon for det nye vindfartøyet.



– Denne kontrakten representerer en viktig milepæl for Salt, og vi er svært glad for å gå inn i Offshore vindpark-segmentet med et kvalitetsfartøy for en anerkjent kunde. Det voksende markedet for fornybar energi er et stadig viktigere segment for Salt, sier Arne Stenersen fra det norske designselskapet.



Det 83,0 meter lange fartøyet får en bredde på 19,4 meter, og skal operere for DONG Energy, et dansk energiselskap med sterkt fokus på fornybar energi. SOV-designet er høyt utstyrt med blant annet kompensert gangveisystem, unik logistikkløsning ombord og stor innredning for personell.







Illustrasjon: Salt Ship Design