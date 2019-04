Salthammer får nybygg

Slik skisserer Møre Maritime at den nye bløggebåten som skal bygges hos Salthammer blir. Illustrasjon: Møre Maritime

Salthammer Båtbyggeri AS i Vestnes i Møre og Romsdal har skrevet kontrakt på bygging av en ny bløggebåt til oppdrettsnæringen.



Nybygget blir et ettskrogsfartøy med lengde på 19 meter og bredde 9,4 meter. Fartøyet er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund med typebetegnelsen Macho 19, og får byggenummer 144 hos Salthammer.



Designet er et helt nytt bløggebåt konsept for bruk innen oppdrettsnæringen. Båten skal være utrustet med fire lugarer med til sammen seks sengeplasser og øvrig innredning for et mannskap på seks personer.

Rederi ikke offentliggjort ennå Båten blir utstyrt med topp moderne utstyr, og på dekk skal det blant annet monteres to kraner, som gjør at fartøyet kan utføre flere ulike typer oppdrag. Byggestart blir i løpet av mai 2019 og overlevering av ferdig fartøy i mars 2020. Verftet kan foreløpig ikke opplyse hvem rederen er.

Grunnlagt i 1896 Salthammer Båtbyggeri er et tradisjonsrikt verft med en historie som strekker seg mer enn 120 år tilbake. De senere årene har verftet vært mest kjent for bygging av skrogdeler og andre stålkonstruksjoner, men tok opp igjen nybyggingsaktiviteten for fem år siden. Forrige nybygg fra verftet var en 15-meters katamaran til Cermaq i Finnmark som ble levert tidlig i 2018