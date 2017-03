Samarbeid mellom Rolls-Royce og Stena Line

Full oversikt i havnen. Illustrasjon av hvordan ny løsninger for situational awareness vil bidra til bedre kontroll for skip. Illustrasjon: Rolls-Royce

Rolls-Royce har signert en samarbeidsavtale med det svenske fergerederiet Stena Line AB. De to selskapene skal samarbeide om å utvikle “intelligent awareness”-system for skip.



Det kommer frem av en pressemelding fra Rolls-Royce.



Digitale systemer for situasjonsforståelse vil gjøre fartøy tryggere og enklere å kontrollere, og gi mannskapet bedre oversikt over omgivelsene.



– Rolls-Royce har jobbet med å teste og utvikle hvordan informasjon fra sensorer på skip kombinert med andre datakilder kan utnyttes på en god måte for å få best mulig oversikt over et skips omgivelser. Pilotprosjekter, som dette vi nå skal i gang med sammen med Stena Line, vil ta utviklingen videre, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce Marine.



Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce Marine. Foto: Rolls-Royce