Samarbeid om ubemannet offshore-supportfartøy

Endringer i utformingen gjør at Hrönn nå blir et fartøy med enkeltskrog som passer bedre til de tiltenkte oppgavene.. Illustrasjon: Automated Ships Ltd/Kongsberg

Ledende selskap innen marine tjenester skal bidra med design-, drifts- og markedsekspertise til prosjektet med å bygge verdens første selvgående offshore-fartøy, som følger tidsskjemaet for levering i 2018.



Det skriver Kongsberg i en pressemelding. Kongsberg er for øvrig Hrönn-prosjektets fremste teknologipartner.



Bourbon, en internasjonal leverandør av marine tjenester, har nå inngått en intensjonsavtale med Automated Ships Ltd for å støtte byggingen av verdens første ubemannede, helautomatiserte og kostnadseffektive fartøy for offshore-oppdrag. I følge intensjonsavtalen skal Bourbon være med på å tilrettelegge byggingen av Hrönn, og skal bidra til fartøyets kommersielle bruk i samarbeid med Automated Ships Ltd og Kongsberg.



Hrönn er et offshore-nyttefartøy for mindre oppdrag som betjener offshore-energibransjen, forskning og hydrografi samt offshore fiskeoppdrett. Det kan også brukes som et standby-fartøy, som kan gi brannslukkingshjelp til en offshore-plattform i samarbeid med bemannede fartøy, ifølge pressemeldingen.



Automated Ships Ltd har gått bort fra Hrönns opprinnelige katamaranutforming etter at prosjektet ble lansert i november 2016, og går isteden inn for et fartøy med enkeltskrog. Dette gir større nyttelastkapasitet og mer fleksibilitet innen de mange bruksområdene.



Bourbon trer inn i Hrönn-prosjektet etter at det nylig ble kjent at de har inngått et nytt samarbeid med Kongsberg om å utvikle digitale løsninger for neste generasjons tilkoblede og selvgående fartøy. De to selskapene kommer til utføre fellesprosjekter for å utvikle nye måter å drive effektivt på i offshore-tjenestebransjen, med kort lanseringstid.



Kongsberg leverer det marine utstyret som er nødvendig for å utforme, bygge og drive Hrönn, inkludert alle systemer for dynamisk posisjonering og navigasjon, satellitt- og posisjonsreferanse, marin automasjon og kommunikasjon. Deres fartøykontrollsystemer, inkludert K-Pos dynamisk posisjonering, K-Chief-automasjon og K-Bridge ECDIS, gjenskapes i et kontrollsenter på land, noe som tillater full fjernstyring av Hrönn.