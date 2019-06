Samarbeider om notbøteri

Lars Magne Eidesvik, daglig leder i Eidesvik Havfiske, sammen med Amund Hatlevik, daglig leder Mørenot Austevoll. Foto: Mørenot

Bømmeløy Notbøteri, som eies av Eidesvik Havfiske, inngår en rammeavtale med Mørenot Austevoll. Målet er å bidra til høy aktivitet i fiskerihavnen på Langevåg i Bømlo.



Bømmeløy Notbøteri i Langevåg på Bømlo hadde sin offisielle åpning i fjor høst. Nå blir Mørenot Austevoll, som leverer, vedlikeholder og monterer nøter, med som samarbeidspartner for å bidra til å utvikle bøteriet.



– Mørenot ønsker å bidra til å skape god aktivitet i fiskerhavnen, og vi fant raskt ut at det var et fint grunnlag for å samarbeide fremover, sier Lars Magne Eidesvik, daglig leder i Eidesvik Havfiske, i en pressemelding.



Som en del av samarbeidsavtalen vil Mørenot bidra med kompetanse, produksjonskapasitet og utstyr i form av notlin til bøteriet.



– Mørenot har servicestasjoner langs hele kysten og er opptatt av å være tilstede der våre kunder er. Satsingen til Eidesvik Havfiske i Langevåg er viktig for mange, og det var enkelt å takke ja til å bli med å samarbeide om å utvikle fiskerihavnen her, sier Amund Hatlevik, daglig leder ved Mørenot Austevoll.