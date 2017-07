Samskip vil overta Nor Lines

Samskip er fornøyd med å knytte til seg Kvitbjørn (bildet) og Kvitnos gjennom oppkjøpet av Nor Lines. Foto: Nor Lines.

Samskip er i ferd med å overta Nor Lines, noe som vil gi en omfattende utvidelse av selskapets virksomhet innen levering-, transport og logistikk i Norge. Avtalen som er inngått med DSD-gruppen forutsetter godkjennelse av de norske konkurransemyndighetene.



Adm. dir. Ásbjörn Gíslason i Samskip sier i en pressemelding at overtakelsen av Nor Lines vil gi store muligheter for Samskip: – Det er en naturlig, men betydelig utvidelse av våre shipping -og logistikkaktiviteter i Norge som vil utvide tilbudet til våre kunder ytterligere. Nor Lines' økonomiske resultatene har vært skuffende de siste årene, men vi er sikre på at vi til sammen vil skape synergier, forbedre effektiviteten og gi kunder bedre service. Nor Lines har hovedkontor i Stavanger og er en diversifisert logistikkbedrift som arbeider både nasjonalt og internasjonalt.



Transaksjonen inkluderer terminalaktiviteter, lagring og transporttjenester. Fem av selskapets syv multi-purposefartøy overføres gjennom en timecharterordning til Samskip. Med oppkjøpet følger også 170 ansatte, plassert på 14 steder i Norge. Aktivitetene vil fortsette å operere under merkenavnet Nor Lines også etter oppkjøpet.



Samskips tilstedeværelse i Norge har blitt betydelig styrket de siste årene gjennom intern vekst og flere oppkjøp. Samskip transporterer nå rundt 90.000 TEU i året mellom Norge og Nord-Europa, et volum som man håper å øke gjennom oppkjøpet. FrigoCare (fullt eid av Samskip) kuldelager og terminal i Aalesund vil bli et viktig knutepunkt i både Samskips og Nor Lines transportsystem. Samskip eier også en 50 prosent andel i Bergen-basert Silver Sea AS, som opererer en flåte på 14 kjølefartøy.



– Vi er glade for å gjennomføre salget av Nor Lines og overlater virksomheten til Samskip. Dette er en strategisk løsning for å skape en spesialisert bedrift som en del av en større struktur, noe som er nødvendig for å kunne utvikle og trives. Vi tror at Samskip vil være bra for Nor Lines, og en god løsning for våre ansatte og kunder, sier Ingvald Løyning, administrerende direktør i DSD.



Samskip, som er et ISO14001-sertifiserte selskap som bærekraftig transportpolitikk, er fornøyd med å knytte LNG-fartøyene Kvitnos og Kvitbjørn til sin flåte. Fartøyene ble designet av Rolls-Royce Marine og levert i 2015, De eliminere NOx-utslippene, minimere SOx utslipp-per tonn/km, gir 70 prosent lavere CO2-utslipp sammenlignet med frakt på lastebil. Samlet er de 65 prosent mer energieffektive enn skip på konvensjonelle marine drivstoff.

Kvitbjørn. Foto: Nor Lines