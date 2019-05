Satser på elektriske katamaraner

2020: Longyearbyen

2019: Lofoten og Nord Norge

Katamaranene, som er under bygging i Norge, får store batteripakker, grønn teknologi og er spesialbygget for å utforske polare farvann. De fleksible skipene kan lades nærmest i hvilken som helst havn, og kan operere på batterier i 10 timer i 10 knop.– Brim og Hurtigruten fant hverandre gjennom vår felles lidenskap for havet. Deres visjon om å endre måten folk får oppleve Arktis på er den perfekt match med Hurtigrutens ambisjoner for et grønnere og mer bærekraftig reiseliv, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.Katamaranen får navnet MS Bard, skal settes i drift fra våren 2020 og skal seile spektakulære dagsturer til steder som Barentsburg, Pyramiden og unike naturperler med Longyearbyen som base.Brim Explorers sitt første skip, MS Brim, lanseres i august 2019. Byggeverft er Maritime Partner i Ålesund.Vår, sommer og høst skal katamaranen i Lofotens fantastiske natur med base i Svolvær. På vinteren kan reisende fra hele verden oppleve nordlysseilinger ut fra Tromsø."Med et rent og moderne design og store panoramavinduer, vil den banebrytende teknologien gjøre at de kun 140 gjestene om bord på katamaranene kommer så nær naturen som mulig – med å liten påvirkning som mulig", heter det i pressemeldingen.

For at gjestene skal få utforske natur og dyreliv både over og under vann, kommer katamaranene til å få både hydrofoner (undervannsmikrofoner) og undervannsdroner fra et annet norsk gründerselskap som allerede samarbeider med Hurtigruten, Blueye Robotics.

Blueye-dronene skal bli en del av opplevelsen både på Hurtigrutens ekspedisjonsskip, og Brim Explorer sine katamaraner.