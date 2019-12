SeaDream kansellerer kontrakten med Damen

SeaDream har nå kansellert avtalen med Damen om bygging av et nytt luksusskip. Illustrasjon: SeaDream

SeaDream Yacht Club, med hovedkontor i Asker i Norge og Atle Brynestad som eier, har overraskende kansellert kontrakten på bygging av et nytt cruiseskip hos Damen sitt verft i Mangalia i Romania.



Rederiet opplyser i en pressemelding at kanselleringen av byggekontrakten er gjort med gjensidig forståelse mellom partene, uten at de oppgir noen nærmere grunn for at byggingen av et nytt skip for SeaDream er stoppet. Begge parter er åpne for potensielle fremtidige prosjekter og samarbeid. Det nye skipet, SeaDream Innovation, skulle etter planen leveres i september 2021.



OVERVELDENDE RESPONS

– Responsen fra våre tidligere gjester og markedet generelt har vært overveldende, til tross for at skipet ikke var planlagt for levering før om nesten to år, sier konserndirektør Andreas Brynestad. Han legger til at siden skipet ikke vil bli levert, vil alle som har bestilt reiser bli kontaktet og gitt full refusjon i løpet av de nærmeste dagene.



SeaDream ser nå aktivt på andre muligheter for nybygg. Atle Brynestad, SeaDream-eier og styreleder, sier at elskapet har vært gjeldfritt i flere år og har den egenkapitalen som trengs for å utvide flåten.



FORNYER EKSISTERENDE SKIP

SeaDream har nå to skip i flåten, SeaDream I og II, som begge er populære og som drives med gode resultater. Rederiet regner med å kunne presentere et rekordresultat for 2019. Planen framover er å fornye og pusse opp suitene i begge disse to skipene der SeaDream II først skal på verksted våren 2020.