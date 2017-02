Seaonics sikret seg kontrakt

Skipsteknisk-design på det nye fartøyet til Niisa Trawl. Illustrasjon: Skipsteknisk

Seaonics har inngått kontrakt på levering av en komplett trålvinsjpakke og kraner til et nytt fartøy under utvikling til det grønlandske rederiet Niisa Trawl.



Tekniske forberedelser og produksjon av utstyret vil skje i år, og så skal utstyrspakken leveres i perioden januar til mars 2018, kommer det frem av en pressemelding.



Det er Skipstenkisk, også de fra Ålesund, som har designet fartøyet. Byggeverft er MetalShips & Docks i Spania.



Salgssjef i Seaonics, Jan Kjærstad sier i pressemeldingen: «Søsterskipet Svend C er nettopp ferdig med prøvetur og vi er meget tilfreds og takknemlig for at rederiet igjen velger oss som leverandør av vinsjer og kraner. Vi har levert komplett vinsjepakke og kraner til det første fartøyet, og nå gleder oss til å ta fatt på oppdraget med de nye utstyrspakkene».



Alle vinsjene til det nye fartøyet er elektrisk drevet. Trålvinsjene vil være de første i en ny serie fiskerivinsjer med PM (Permanent Magnet) motorer og vil være blant de mest dynamiske trålvinsjene på markedet, hevdes det i pressemeldingen.



God dynamikk på trålvinsjene er viktig for å redusere risiko for skade på øvrig utstyr under operasjon. Grønland er kjent for sine tøffe bunnforhold med fare for fastkjøring, og dette stiller høye krav til dynamiske trålvinsjer.



– Seaonics har opparbeidet god erfaring med elektrisk drevne vinsjer de siste fem årene. Det er en klar trend at markedet ønsker miljøvennlige og driftssikre løsninger, og Seaonics har tilegnet seg svært god erfaring med bruk av denne type motorer, - som nå også kommer til nytte innenfor fiskeri, sier Seaonics-sjef Stig Espeseth.



Søsterskipet Svend C blir for øvrig omtalt i Maritimt Magasin nummer 3 2017.

En fornøyd gjeng fra Seaonics. Fra venstre: Jan Kjærstad, Stig Espeseth, Erlend Strand Farstad og Jarle Sigurd Ødegård. Foto: Seaonics