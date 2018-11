Seir - linebåt med truck i fryserommet

I september ble Seir overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til Seir AS, Grytastranda.Design er av type ST-155 fra Skipsteknisk AS. Autolinebåten er verftets byggenummer 157.

Den norske autolineflåten har fått et nytt, flott tilskudd i Seir. Dette er den femte i rekken av Seir-båter, den første sto ferdig så langt tilbake som i 1919. Nybygget har et fast mannskap på totalt 15 personer, og driver fiske langs norskekysten, i Barentshavet, rundt Færøyene, Grønland, Island og Newfoundland.



Rederiet Seir AS er hjemmehørende på Grytastranda, Haram kommune i Møre og Romsdal. I dag drives det av brødrene Stian, Jostein, Fred Ove og Bjørn Urkedal. Mannskapet består også av flere “Urkedals”. Veien fra Grytastranda til Skipsteknisk i Ålesund er kort, og i tillegg er flere av utstyrsleverandørene fra omliggende, lokale områder. Les hele omtalen her.



