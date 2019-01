Selger Kongsberg Evotec

Kongsberg Gruppen selger Kongsberg Evotec til investeringsselskapet Rome AS. Logo: Kongsberg

Kongsberg Gruppen har som følge av kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine inngått avtale om salg av Kongsberg Evotec til investeringsselskapet Rome AS. Salget er gjort for å innfri myndighetskrav om å sikre opprettholdelse av konkurransen i markedet for dekksutstyr til seismikkfartøy.



I juli 2018 annonserte Kongsberg Gruppen oppkjøpet av den globalt ledende leverandøren av maritime teknologiprodukter Rolls-Royce Commercial Marine. Evotec selges for å sikre myndighetsgodkjenning av oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine som har en enhet som dekker Evotecs markedsområde.



Det er Kongsberg Gruppen som melder dette i et presseskriv. Partene er enige om å ikke offentliggjøre prisen på transaksjonen. Formell overtagelse er 21. januar 2019.