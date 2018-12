Shetlandsk selskap bestiller fra norsk verft

Stamas Yard Services skal bygge sin båt nummer en til et selskap fra Shetland. Illustrasjon: Marin Design

Ocean Farm Services LTD bestiller ny arbeidsbåt fra Karmsund-baserte Stamas Yard Services AS.



Det nylig etablerte joint venture selskapet fra Shetland, Ocean Farm Services LTD, bestiller sitt første nybygg fra Stamas Yard Services AS, som får byggenummer 001, meldes det i et presseskriv. Marin Design AS designer båten.



I løpet av de neste månedene vil de to Shetland baserte selskapene Noth Isles Marine LTD (brønnbåt selskap) og Aurora Marine LTD (arbeidsbåt selskap) slå seg sammen for å dekke hele service segmentet til oppdrettsnæringen. Det nye selskapet har navnet Ocean Farm Services LTD og dette vil bli det første nybygget for den nye satsningen.



Nybygget vil gå inn I flåten sammen med tidligere bygget Aurora Quest med same design, for å gjøre primært not-vasking. Skroget vil bli bygget i Polen mens utrusting vil utføres ved Stamas sine fasiliteter på Karmsund Servicebase, like utenfor Haugesund. Levering er planlagt sommeren 2019.



– Vi er veldig fornøyd med å signere dette første fartøyet for oss som selskap. Sammarbeidet mellom Ocean Farm Services LTD, Marin Design AS og oss selv har vert veldig produktivt og vi ser frem mot flere felles prosjekter fremover, uttaler Håkon Rugland, CEO i Stamas Yard Services, i pressemeldingen.



Stamas Yard Services har fokus på maritime prosjekter, hovedsakelig mot oppdrettsnæringen.

"Leveranse av attraktive total pakker med design, spesifisering, bygging og finansiering er selskapets hovedprodukt. Selskapet er eid av Håkon Rugland og andre ansatte (60%) og STAMAS Holding (40%)", heter det i pressemeldingen.







Fra venstre: Gibby Clark (Director, Ocean Farm Services LTD), Ole Andreas Holm (CEO, Marin Design AS), Håkon Rugland (CEO STAMAS Yard Services AS), Ole Arnt Angelsen (Sales Director, Marin Design AS), Colin Leask (CEO, Ocean Farm Services LTD). Foto: Stamas