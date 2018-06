Signerer sin hittil største kontrakt på fiskefartøy

Rederiet Arctic Storms nye 100 meter langer tråler av NVC 336 WP-design fra Rolls-Royce Marine.

Rolls-Royce Marine har signert en kontakt med verftet Thoma-Sea Marine Constructors i Louisiana, USA om utvikling av en stor og teknologisk avansert pelagisk tråler. Det 100 meter lange skipet skal leveres til Arctic Storm Management Group i Seattle.



I tillegg til å være den største kontrakten på et fiskefartøy noensinne, med en verdi på ca 150 mill. kroner, så er dette også første gang det blir bygget et fiskefartøy med Rolls-Royce design i USA.



– Dette blir det største og mest avanserte fiskefartøyet som noen gang er bygget i USA. Det har vært viktig for oss at både design, levering og integrasjon av utstyrspakken kommer fra Rolls-Royce, og blir koordinert av samme selskap, sier Doug Christensen, CEO i Arctic Storm Management Group, i en pressemelding.



Rolls-Royce har samarbeidet tett med rederiet i Arctic Storm i utviklingen av det nye designet, og skipet blir utstyrt med anlegg for filetering, surimi, fiskemel og fiskeolje. Det blir plass til over 150 mennesker om bord.



Skipet er planlagt levert i 2021, det blir 100 meter langt og 21 meter bredt. Den nye tråleren får designet NVC 336 WP fra Rolls-Royce og det skal drive pelagisk trål av Alaska Pollock og torsk i Nord-Stillehavet. I tillegg til designet skal Rolls-Royce levere en integrert pakke med avansert skipsteknologi og -utstyr, deriblant propulsjonssystemet bygget rundt en Bergen B33:45 hovedmotor i kombinasjon med Bergen-generatorer.