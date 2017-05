Signerer unik serviceavtale

Power-by-the-hour er en helt ny tjeneste fra marinedivisjonen til Rolls-Royce, og kontrakten med Nor Lines er den første av sitt slag, opplyser Rolls-Royce i en pressemelding.I praksis betyr avtalen at Nor Lines overfører ansvar for service planlegging og drift fra rederiet tilbake til leverandøren av utstyret, Rolls-Royce. Nor Lines betaler en fast kostnad per driftstime per skip. Rolls-Royce vil overvåke skipets utstyr fra land ved hjelp av sensorer om bord, kunne koble seg på skipet og gjennomføre fjernstyrt service, eller sende en serviceingeniør ombord om det blir behov for det.Avtalen omfatter også planlagt vedlikehold, mens det daglige vedlikeholdet om bord gjennomføres av rederiet selv. Tjenesten høster erfaring fra tilsvarende avtaler som konsernet Rolls-Royce i flere år har hatt i flymarkedet, heter det i pressemeldingen.Avtalen skal føre til mindre nedetid på grunn av feil utstyr. Nor Lines har også bestilt et Energy Management System fra Rolls-Royce, for å ha kontroll på energiforbruk og utslippsnivåer.