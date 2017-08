Signerte kontrakt under Aqua Nor

Fornøyde representanter fra både Grovfjord Mek. og Lovundlaks, da kontrakten ble signert under Aqua Nor. Foto: Grovfjord Mek. Verksted

Grovfjord Mek. Verksted skal våren 2018 levere en oppdrettskatamaran til Lovundlaks AS. Dette blir den tredje båten verftet leverer til selskapet på Helgelandskysten.



Fartøyet skal hete Solbryn, kommer det frem av en pressemelding fra Grovfjord.



Den nye oppdrettsbåten, med byggenr 146, er en katamaran i aluminium med hoveddimensjoner 14x7,6 meter. Den blir utstyrt med en Palfinger PK41002 marine-kran på 38,3 tonnmeter, tre capstaner på henholdsvis 5 og 2x3 tonn, samt hydraulisk HT-vasker.



Båten er bygget med et romslig rorhus med to førerstoler, pantry og stor sofagruppe. Båten får også et stort dekkshus som inneholder verksted, garderobe/tørkerom samt WC, står det i pressemeldingen.



Hovedmotorene yter 2x410 hk ved 2100 o/min, mens aggregatet er på 18,9 kVA. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.



– Det er en stor tillitserklæring at Lovundlaks velger oss for tredje gang, i skarp konkurranse med andre norske verft, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted AS