Sikrer seg store kontrakter i Russland

Fra venstre Jeanette Solheim (informasjonsansvarlig AMOF Fjell), Leidulv Namtvedt (Norges ambassadør i Moskva), Jan Terje Sønstabø (daglig leder AMOF Fjell), fiskeriminister Per Sandberg, og Valeri Khlupnov (salgsansvarlig AMOF Fjell i St. Petersburg). Bildet er fra den russiske fiskerimessen i St. Petersburg. Foto: Amof

AMOF Fjell Process Technology AS har så langt i år sikret seg kontrakter på levering av åtte fiskemelsfabrikker til russiske frysetrålere samt leveranse til en ny landbasert fiskemelsfabrikk. Samlet verdi på disse avtalene, er på over 200 millioner kroner.



I tillegg til storkontraktene, vil AMOF Fjell nå etablere et datterselskap i St. Petersburg, kommer det frem av en pressemelding.



– Den russiske fiskeflåten har store behov for oppgradering, i tillegg til at myndighetene og rederiene selv ser viktigheten av å bevare så mye næringsstoffer fra fisken som mulig, sier daglig leder Jan Terje Sønstabø, i AMOF Fjell Process Technology.



Sønstabø forteller at mellom 20 og 40 prosent av fisken som fiskes eller oppdrettes ender opp som avfall, eller går den mer bærekraftige og lukrative veien som restråstoff.

– AMOF Fjell ser et stort potensial i utnyttelse av restråstoff fra villfisk- og oppdrettsnæringene internasjonalt, både for humant konsum og som dyrefor, sier han i pressemeldingen.

Flere omfattende leveranser AMOF Fjell har så langt i år levert tre fiskemelsfabrikker til båter bygd ved russiske verft. Selskapet har ytterligere fem fabrikker i ordre som skal leveres til nybygg over en periode på tre år. Kundene er Nord Pilgrim, Arkhangelsk Trawl Fleet og FOR group.

Fabrikkene prosesserer restråstoff om bord samtidig som trålerne er på fiske. Fabrikkene har en kapasitet på 48 og 60 tonn restråstoff i døgnet, og er svært kompakte for å utnytte den begrensede plassen om bord.



Selskapet fra Straume skal også, i samarbeid med produsent, levere design og engineering av en fiskemelsfabrikk med en kapasitet på hele 500 tonn per dag. Denne skal installeres på land hos YUKR Fish Meal Factory på øya Kunashir i 2019.

Etablerer seg i Russland – Nå etabler vi et datterselskap i St. Petersburg for å følge opp den økende interessen for utnyttelse av restråstoff i det russiske markedet, og for å styrke tilstedeværelsen i Russland. I september i år skal vi blant annet delta for andre gang på den russiske fiskerimessen og sjømatforum i St. Petersburg. Her knyttes det gode relasjoner med russiske kunder, myndigheter og representanter for norske myndigheter i Russland, slår Sønstabø fast.