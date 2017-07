Sikret seg kontrakter med Statoil

Bilde: Statoil

Nor Electronics, et datterselskap i Zenitel Group, har sikret seg to rammeavtaler med Statoil for Johan Castberg-feltet.



– I tillegg til disse to kontraktene, har vi også en tilsvarende avtale for høyttalere og varslingslys, signert som Zenitel Norway. For alle tre kontrakter vil de fleste leveransene skje i 2018, uttaler Kenneth Dåstøl, administrerende direktør i Zenitel Group, i en pressemelding.



Kontraktene dekker både underholdnindssystemer og radiosystemer på Johan Castberg FPSO. Rammekontraktene Nor Electronics sikret seg med Statoil inkluderer blant annet IPTV-system, VSAT-system, radiokonsoller, GMDSS, posisjoneringssystem, gyrokompass og testinstrumenter.



Kenneth Dåstøl, adm. dir. i Zenitel Group. Foto: Zenitel Group