Sikret seg rekordkontrakt

En livbåt av typen GES50 MKIII. Foto: Norsafe

Norsafe skal levere livredningssystem til ENI sitt FLNG-fartøy Coral South. De har med det sikret seg den største offshorekontrakten i selskapets historie.



Kontrakten omfatter levering av åtte av Norsafe sine freefall-systemer, til fartøyet som er under bygging hos Samsung Heavy Industries. Det kommer frem av en pressemelding.



Freefall-systemene består av fem livbåter av typen GES 50 MKIII, som har plass til opptil 70 personer og kan slippes fra en høyde på 47 meter. Videre skal det leveres tre livbåter av GES 45, som har plass til 60 personer og kan slippes fra 40 meters høyde.



Kontrakten er en milepæl for Norsafe, som er i virkelig medvind for tiden. Det har blitt signert kontrakter for mer enn 100 millioner kroner bare i juli, kommer det frem av pressemeldingen.



– Jeg er svært glad for at Norsafe har sikret seg en slik prestisjekontrakt hvor det første FLNG-fartøyet i Afrika skal utstyres, sier Dag Songedal, administrerende direktør i selskapet.