Sjette skip til Grupo CBO med Havyard Design

Havyard har designet seks ankerhåndteringsskip for det brasilianske markedet. Foto: Havyard

Havyard står bak designet av seks ankerhåndterere til det brasilianske rederiet Grupo CBO.



Serien av skip som Grupo CBO har fått overlevert er ankerhåndteringsskip som er spesialtilpasset brasilianske forhold, med økt bredde og større dekkskapasitet. Gjennom samarbeidet med Grupo CBO har Havyard utviklet og effektivisert design og utstyr på skipene og dette har ført til mer kostnadseffektive og tilpassede løsninger for de siste skipene, heter det i en pressemelding fra Havyard.

Største enkeltordre Det har nå blitt levert totalt seks Havyard 843 ankerhåndteringsskip til det brasilianske rederiet. Etter signering av avtale for fire skip i 2014, og for ytterligere to i 2016, har de seks skipene blitt levert til Grupo CBO fra ett brasiliansk verft i tur og orden. Kontraktene med det brasilianske rederiet var et resultat av en ekstra satsing i det sør-amerikanske markedet, som Havyard startet i 2011. Dette er den største enkelt-ordren som har blitt inngått for Havyard Design &Solutions.



– Det har vært et svært lærerikt og spennende samarbeid med Grupo CBO. Gjennom god kommunikasjon og gjensidig forståelse så har vi sammen med CBO kunnet levere et produkt som begge parter er svært godt fornøyde med, sier konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group ASA.

Positive ringvirkninger De seks skipene som CBO har bestilt har vært viktige brikker i ordreboken til Havyard Design & Solutions, og det har også ført til viktige ringvirkninger for andre forretningsområdene i Havyard-konsernet. Norwegian Control Systems AS har levert blant annet navigasjons- og kommunikasjons-utstyr i tillegg til at de har utført komplett elektro-engineering på skipene.