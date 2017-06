Sjømateksporten økte i mai

Det er Norges sjømatråd som opplyser om dette i en pressemelding.– I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei. Spesielt økte etterspørselen etter norsk laks i Asia. Det innebærer at en stadig større andel av den norske laksen går til rått konsum. Lakseprisen var i mai måned på 70 kroner per kilo, noe som er den nest høyeste prisen som er målt i år, sier Paul T. Aandahl analytiker i Norges sjømatråd.For torsk er det størst vekst for konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk. De viktigste driverne er økt kampanjetrykk i Portugal og vekst i den brasilianske økonomien.

Norge eksporterte 73 000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner i mai. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 6 150 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 3 800 tonn eller 5 prosent. Verdien økte med 535 millioner kroner eller 11 prosent fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 377 000 tonn laks for 26 milliarder kroner.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 60,17 kroner i mai 2016, var den 69,98 kroner per kilo i mai 2017. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai.



Eksporten av fersk- og fryst torsk, klippfisk, saltfisk og kongekrabbe økte også i mai måned, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksporten av ørret gikk derimot ned.