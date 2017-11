Skal designe og bygge offshore baseflåter

Baseflåtene skal bygges i sin helhet ved Vard Aukra, og skal leveres i andre og tredje kvartal 2018.

De nye flåtene er av VARD 8 54 design, utviklet av Vard Design og Vard Aukra i tett samarbeid med Cermaq Norway, og skal benyttes i havbruksnæringen. Det opplyser Vard i en pressemelding.

Baseflåtene er spesielt utviklet for å kunne operere i krevende farvann og værforhold, og har en kapasitet på 600 tonn fiskefôr. De vil også utrustes med lagerrom for fôrsekker, veterinærrom og eget verksted, samt innredningsfasiliteter for åtte personer, kommer det frem av pressemeldingen. De får en lengde på 36 meter og bredde på 12 meter.



Fremdriften skal besørges av fire generatorsett og Vards eget SeaQ Power Management System, som kontrolleres fra broen via broløsningen SeaQ Control and Monitoring Station. Dette gir operatør kontroll over alle flåtens systemer, hvor en kan operere alt fra fôrsystem, fôrbeholdning på fôrtanker, ensilasje- og ballastsystem, samt alarmsystemer. SeaQ løsningene om bord er utviklet av Vard Electro.