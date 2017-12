Skal designe og bygge syv trålere

Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund, og skal bygges, utrustes og leveres av Vard Aukra, heter det i en pressemelding fra verftsgruppen.

De islandske rederiene er Bergur-Huginn, Utgerdarfelag Akureyringa, Gjögur and Skinney-Thinganes. Kontraktene har en totalverdi på rundt 700 millioner kroner.



De to første trålerne skal leveres til Bergur-Huginn første og andre kvartal 2019.

Fartøy nummer tre leveres til Utgerdarfelag Akureyringa i løpet av andre kvartal 2019.

Fjerde og femte fartøy skal til Gjøgur, med forventet leveranse andre og tredje kvartal 2019.

Skinney-Thinganes tar levering av fartøy nummer seks og syv, i tredje og fjerde kvartal 2019.



Fartøyene blir 29 meter lange og 12 meter brede. Vard har utviklet et nytt konsept for de syv trålerne, sammen med rederiene. Hvert fartøy, som har designtype Vard 8 08, får et stort tråldekk med elektrisk PM-drevne trålvinsjer, et twin screw mekanisk propellsystem, samt store propeller og ror for sikre operasjoner i tøft islandsk farvann.



Frysekargokapasiteten blir på 240 kubikkmeter. Det blir innredet for totalt 13 personer.