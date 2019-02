Skal levere service til Fjord1

Survitec Norway AS har signert en ny langsiktig rammeavtale med Fjord1 ASA. Illustrasjon: Havyard

Survitec Norway AS har signert en ny langsiktig rammeavtale med Fjord1 ASA for leveranse av service og vedlikehold på evakueringssystemer og redningsflåter, samt inspeksjon av mannoverbord båter og daviter på selkskapets ferger og hurtigbåter.



Survitec setter stor pris på at Fjord1 velger å videreføre et mangeårig samarbeid og er takknemlig for tilliten, heter det i en pressemelding.



EVAKUERINGSSYSTEMER Survitec Norway AS har også i løpet av 2018 inngått avtale på installasjon og levering av evakueringssystemer typen BRUDE MES med tilhørende redningsflåter på Fjord1 ASA sine nybygg som vil bli levert i perioden 2018 til 2020.



Survitec Norway AS ( Tidligere Brude Safety ) er en del av Survitec-konsernet med hovedkontor i Birkenhead, England. Survitec har egne service stasjoner i Stokmarknes, Ålesund, Bergen og Stavanger, i tillegg til en rekke 3.part godkjente service stasjoner.



Survitec kjøpte i 2016 Wilhelmsen Safety Business. Kjente brannsystemer som Unitor, Maritime Protection, Novenco Firefighting og Xflow ble da en del av produkt porteføljen til Survitec.



LEDENDE Sammen med selskapets kjente redningsutstyrsmerker som DSB, RFD, Beaufort, Zodiac, Brude, Crewsaver og Survival One er nå Survitec verdensledende innen sikkerhets og redningsutstyr for skip og offshore installasjoner.