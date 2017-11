Skandi Vinland på tiårskontrakt til Canada

I juni ble Skandi Vinland overlevert fra Vard Langsten til Canadian Subsea Shipping Company som er et datterselskap av DOF Subsea AS, Bergen. Fartøyet er verftets byggenummer 834, og design er av type 3 08 fra Vard Design AS.

Skandi Vinland er spesialdesignet og utstyrt for undervannsoperasjoner, med høy fokus på gode sjøegenskaper, stabilitet og lavt drivstofforbruk. Fartøyet fungerer først og fremst som et Light Intervention Vessel (LIV), som støtter undervannsintervensjon og installasjonsaktiviteter. Nybygget kan også brukes som et safety standby/resupply-fartøy. Med miljøvennlig fokus og lavt drivstofforbruk, oppfyller skipet det som tilsvarer DNV GLs Clean Design-krav.

Skandi Vinland er inne i en langtidsavtale på et IMR-prosjekt med Husky Energy, på østkysten av Canada.

– Skandi Vinland ble levert i juni, og skipet gikk på kontrakt i begynnelsen av juli. Kontrakten har en varighet på ti år og er for Husky Energy i Canada, sier CFO i DOF Subsea, Hilde Drønen, til Maritimt Magasin. Les hele omtalen her.

Les også om følgende nybygg: