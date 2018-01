Skipsgarantiordning også i Norge

– Jeg er glad for at ordningen nå er i gang og at GIEK kan begynne å gi garantier. Redere i Norge vil få tilgang på finansiering som igjen vil medvirke til økt aktivitet for verft og underleverandører i Norge, sier næringsminister Monica Mæland I en pressemelding.Stortinget vedtok i desember 2017 å opprette den nye ordningen i GIEK, som i 2018 vil ha en ramme på 10 mrd. kroner.– Ordningen vil kunne bidra til omstilling i Norge og jeg er særlig spent på å se ordningens betydning for fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.Lånedelen av ordningen vil forvaltes av Eksportkreditt Norge og på Regjeringen.no er det åpent for høringsinnspill til endringsforslag i loven og forskriften som regulerer Eksportkreditt Norges virksomhet, med frist 7. februar 2018. Det tas sikte på at låneordningen vil være operativ første halvår 2018.