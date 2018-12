Skipsteknisk designer fartøy for rederi i Tasmania

Australian Longline, et linebåt-rederi hjemmehørende i Tasmania, Australia har inngått byggekontrakt på bygging av et større autolinefartøy. Designet er utviklet av Skipsteknisk og har designasjon ST-156 L.



Skipsteknisk forteller i en pressemelding at designet er spesialutviklet for fiske av patagonisk tannfisk, som fangstes i havområdene rundt Antarktisk. Skipet vil fiske under svært krevende værforhold i områder hvor kravet til gode sjøegenskaper og kravet til pålitelighet/redundans er vesentlig. Fokus på reduserte utslipp av klimagasser, plast og annen forurensing er også tungt vektlagt.



Skipet skal bygges ved Vard Group sitt verft i Vietnam og vil leveres i 2020. Det er første kontrakt som Skipsteknisk inngår med reder fra Tasmania. Dette vil også bli det første Skipsteknisk-design som blir bygget ved Vard-verftet i Vietnam.

Nøkkeldata:

Lengde OA/Bredde: 61,9 m/13,5 m

Lasterom: 950 m3

Nybygget utrustes og arrangeres for en besetning på 30 personer.