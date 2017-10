Skipsteknisk designer flere nye trålere

ST192-design fra Skipsteknisk. Ill: Skipsteknisk

Admiralty Shipyard i St. Petersburg skal bygge seks fabrikktrålere til det russiske fiskeriselskapet RFC. Design og tegninger kommer fra Skipsteknisk AS.



RFC (Russian Fishery Company) er en tungtvekter, som omfatter store fiskeriselskaper som OJSC TURNIF, CJSC Intraros, LLC Vostokrybprom, LLC Sovgavanryba, LLC Imlan og LLC Pelagial. Alle opererer i fjernøstelige strøk.



De seks fabrikktrålerne blir altså designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og designtypen er ST 192.

I tillegg skal RFC få bygd en syvende båt hos et spansk verft.



– Det er også en opsjon på ytterlige to fartøy til, sier Inge Bertil Straume, salgssjef fiskefartøy hos Skipsteknisk.



Selskapet får med dette en stor rolle også innen russisk fiskeri. Kontrakten er naturlig nok verdifull for Skipsteknisk, uten at Straume vil si noe om summen.



– Det er både en god kontrakt for oss og en stor kontrakt. Også er det en ære for oss å bli valgt til dette prosjektet. Et så stort fiskebåtprosjekt som er under opprulling hos RFC, er unikt i verden. RFC er en stor aktør i Russland, og er i ferd med å bli det i verdenssammenheng også, legger Straume til.