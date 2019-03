Skipsteknisk designer forskningsskip til Grønland

Det nye forskningsskipet skal være i arbeid våren 2021. Illustrasjon: Skipsdesign.

Skipsdesign skal designe enda et forskningsskip, denne gangen til Grønlands Naturinstitutt i Nuuk. Kontrakten mellom Grønlands Naturinstitutt og det spanske skipsverftet Balenciaga S. A. ble signert for noen dager siden.



Det var gode referanser og erfaring på forskningsskip og fiskefartøy for operasjon i arktiske farvann som førte Grønlands Naturinstitutt til Skipsteknisk, forteller Skipsdesign i en pressemelding.



STRENGE KRAV Det nye skipet er 61 m langt og skal bygges og utrustes for forskning både innen fiskeri og havforskning og med dertil strenge støykrav. Det har høy is-klasse og skal kunne drive bunntråling og pelagisk tråling i arktiske omgivelser, men skal bygges for «world wide operation». Det skal også kunne ta bunnprøver og observasjoner med tanke på registrering av miljøpåvirkninger i luft og hav.



Skipet skal innredes med lugarer og fasiliteter for 32 personer og er utrustet med laboratorier for diverse registrering og observasjoner av fiske og reker, samt annen generell havforskning.



BÆREKRAFTIG UTNYTTELSE Grønlands Naturinstitutt forteller i en egen pressemelding at skipet avløser det tidligere forskningsskipet Paamiut.

Der heter det også at hovedformålet med skipet vil være å sikre det vitenskapelige grunnlaget for en robust rådgiving som skal gi grunnlag for bærekraftig utnyttelse av levende ressurser utenskjærs i Vest- og Østgrønland. Samtidig gir skipets størrelse også mulighet for å undersøke fiskeområder som ligger lengre nord, og alternative fiskerimuligheter.



Skipet vil gå inn i instituttets arbeidsprogram fra våren 2021.