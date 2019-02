Skipsteknisk designer nytt fiskeriforskningsskip

F. v.: Dr Peter Heffernan, CEO Marine Institute og Hans Ove Holmøy, CEO Skipsteknisk AS som markerer signeringen av kontrakten. I forgrunnen forskningsskipet «Celtic Explorer» som Skipsteknisk tidligere har designet for Marine Institute. Foto: Jason Clarke

Skipsteknisk AS vant nylig anbudet på design av Irland sitt nye fiskeriforskningsskip.



Det er Marine Institute med hovedkontor i Galway, som skal erstatte den nå 21 år gamle Celtic Voyager med et nytt og større fartøy, melder Skipsteknisk i et presseskriv.



Kontrakten ble nylig signert i Dublin og inneholder utvikling av design, prosjektering, klasse og byggetegninger. I tillegg skal Skipsteknisk forestå byggeledelse på verftet når byggingen av fartøyet kommer i gang.



Det nye skipet skal bygges og utrustes for forskningsoppdrag innen fiskeri- og havforskning, men også for bunnkartlegging, miljø- og meteorologi oppdrag.



Skipet vil få en lengde på rundt 50 meter, og det vil bli designet med sterkt fokus på lave utslipp, energibesparelse og lav undervannstøy. Selve byggeoppdraget vil bli tildelt på grunnlag av et internasjonalt anbud som skal gjennomføres til sommeren/høsten, med tildeling av byggekontrakt før årsskiftet



Skipsteknisk har lang og bred erfaring innenfor design og prosjektering av denne type forskningsskip, og vant kontrakten i bred internasjonal konkurranse. Skipsteknisk har tidligere arbeidet for Marine Institute gjennom prosjekteringen av forskningsskipet Celtic Explorer, som ble ferdigstilt i 2003.