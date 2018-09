SMM snart i gang

4. til 7. september er det igjen duket for en av verdens største maritime messer: SMM i Hamburg. Mer enn 2200 utstillere fra 69 land skal utfolde seg i de 13 messehallene, der de har totalt 90.000 kvadratmeter til rådighet.

Som tidligere er det også i år flere gjennomgående temaer som skal prege messen: cybersikkerhet, grønn shipping, den digitale revolusjonen i maritim industri, dypvannsgruvedrift og smart shipping er det som blir satt ekstra fokus på i 2018.

Samlingssted

SMM ønsker å være en drivkraft for den globale maritime næringen, og hele verdikjeden er representert. Her er rederi, verft, utstyrsleverandører, klasseselskap og andre aktører innen maritim industri. SMM er heller ikke bare en utstillermesse. Hver messedag blir det arrangert ulike konferanser, presentasjoner og diskusjonspanel. Nytt for året er et samarbeid med det internasjonale shippingmediet TradeWinds og deres event Shipowners Forum. Bernd Aufderheide, president for Hamburg Messe, uttaler i en pressemelding at han ser for seg at forumet blir et viktig samlingssted for beslutningstakere og meningsbærere i den maritime bransjen.

Forskjellige ruter

Årets arrangement viderefører den velkomne løsningen med temaruter, som man også kunne nyte godt av på forrige messe i 2016. SMM dekker store områder, og 90.000 kvadratmeter med utstillere, konferanser og messehaller kan gjøre at man fort mister oversikten i mylderet. Arrangørene har derfor organisert hallene etter spesifikke ruter, delt inn i forskjellige temaer. Det anbefales å laste ned messens velfungerende app, for å lettere finne fram i mylderet.

Fra alle kontinenter

Cybersikkerhet blir viktigere og viktigere i den maritime bransjen, og dette blir et annet hovedtema under SMM 2018. Det samme blir fokuset på strengere internasjonale standarder innen miljø og utslipp. Messesjef Aufderheide lovde at alle de overnevnte emner vil spille nøkkelroller i løpet av de fire dagene i Hamburg. Over 50.000 besøkende er ventet, altså det samme antallet som var innom i 2016. Rundt 100 land er representerte, der i blant en solid andel norske deltakere. Messen er selvfølgelig fullbooket for lenge siden.



4.-7. september finner du også Maritimt Magasin i messehallene til SMM 2018.