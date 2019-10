Snudde fra minus til pluss med grønn vekst

Westcon Power & Automation har stor og lønnsom vekst, innenfor fornybare segmenter. Målet for 2019 er å passere en halv milliard i omsetning og 200 medarbeidere.

– Vi er markedsleder innen grønn teknologi i vår bransje. Tidlig så vi mulighetene den grønne omstillingen og elektrifisering av maritim industri åpnet opp. Det gjør at vi er blant tilbyderne som har desidert lengst erfaring, sier Gunvald A. Mortvedt, administrerende direktør i Westcon Power & Automation (WPA).



Pilene peker oppover for selskapet, heter det i en pressemelding. Minus i 2017 har snudd seg til pluss i 2018. Selskapet har store ordrereserver, som sikrer videre vekst i år og til neste år, og planlegger passere 200 ansatte med rundt ti nyansettelser i løpet av høsten.

– 2017 var et omstillingsår. I 2018 var vi godt tilpasset markedsmulighetene og økte omsetningen kraftig. I 2019 passerer vi en halv milliard i omsetning med god margin. Og driften er lønnsom, sier Mortvedt i pressemeldingen.



Fra 2017 til 2018 økte omsetningen fra 220 millioner kroner til 346 millioner kroner. Omstillingen i 2017 har gjort at WPA nå har bedre fokus på kostnadene, og årsresultatet før skatt ble snudd fra et tap på 38 millioner kroner i 2017 til et overskudd på 17 millioner kroner i fjor.

Fornybar suksess

Mortvedt er svært fornøyd med at veksten i all hovedsak kommer innenfor den fornybare delen av bransjen.

– Vi har klart å snu oss fra olje og offshore og over til alt det som driver den grønne omstillingen i maritim sektor. Hele 70 prosent av omsetningen vår er innenfor det fornybare, det er der veksten og lønnsomheten har kommet. Det er en fremtidsrettet vekst, sier han.

Elektrifiserer ferjer

Aktiviteten har vært god særlig innen elektro- og automasjonssystemer. WPA har opparbeidet gode kunderelasjoner som har gitt flere oppdrag og ny aktivitet innen satsningsområdene Produkt & Systemer og service.

– Vi ser et sterkt voksende marked for blant annet ladestrømløsninger på land og for hybrid- og helelektriske fremdriftssystemer for skip, sier Mortvedt.

Selskapet er totalsystemleverandør for elektrifiseringen av Nesodd-fergene, og denne uken ble MS Kongen satt i elektrisk drift. Det at de tre Nesodd-båtene blir elektriske bidrar til at utslipp av CO 2 , NOx og partikler fra båtene forsvinner. Det vil gi en reduksjon i CO 2 -utslippene fra Ruters båttrafikk på 70 prosent. Nylig ble det også kjent at WPA er totalsystemintegrator i to av de fem konsortiene som har designet utslippsfrie hurtigbåter i Trøndelag. Disse skal ha kombinert batteri- og hydrogendrift.

Ansetter flere

WPA har ordrereserver på 750 millioner kroner. Store deler av aktiviteten for 2020 er dermed på plass.

– Hovedtyngden ligger på passasjerbåter, ferjer og ladeanlegg til ferjene. Vi er totalleverandør for verdens første hydrogenferge som skal leveres fra oss i 2020. Vi har også spennende oppdrag i offshoremarkedet, i nærskipsfart og for hurtigbåter for passasjertrafikk. Spesielt de to sistnevnte er områder der vi ser et stort potensiale fremover, sier Mortvedt. Han legger til at selskapet nå er på jakt etter flere ansatte, da særlig erfarne ingeniører innen elektro og automasjon.