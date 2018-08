Solid erstatter som fiskeriminister

Harald Tom Nesvik er ny fiskeriminister

Med Per Sandberg ute av fiskeriministerstolen, og etter hvert trolig også av norsk politikk, forsvinne en fargerik personlighet som også til tider har vært et uromoment ut av nyhetsbildet. Erstatteren, Tom Harald Nesvik, vil nok bli en annen type statsråd. Arbeidsom, solid og kompromissvillig er karakteristikker som er blitt bruk om Nesvik etter at ryktene om hans come-back begynte å svirre.



Og det må sies at det er litt overraskende at han nå forlater jobben som kommunikasjonsdirektør i brønnbåtrederier Sølvtrans, med hjørnekontor og strålende utsikt over havneområdet i Ålesund – som han gjerne legger ut bilder av på sin facebook-kontor. Ikke minst siden han først valgte å si nei til gjenvalg til Stortinget, og dernest til stillingen som fylkesmann i Møre og Romsdal med begrunnelsen at han etter mange års pendlertilværelse som stortingsrepresentant ville ta mer hensyn til familien i en jobb på hjemstedet.



Aktuelt tidligere

Nesvik har vært aktuell til statsrådposten tidligere, men ulike hensyn førte til at valget falt på andre kandidater. Blant annet hensynet til den geografiske balansen i regjeringen, med sunnmøringen Sylvi Listhaug allerede sentral i statsrådkollegiet spilte inn.



Ikke for det, med Jon Georg Dale som landbruksminister vil sunnmøringen nå ha hånd om alle primærnæringene våre.



På den annen side kan Nesviks nåværende jobb, med tett tilknytning til oppdrettsnæringen, ha vært et vanskelig punkt, og med blant annet distriktsmessige motsetninger mellom nord og syd, og ulike fartøygrupper osv. kan også bety at han blir fulgt nøye fremover.



Erfaren politiker

Uansett er det en solid og erfaren politiker som nå går inn i Erna Solbergs mannskap. Han har til sammen 20 år – fem perioder – bak seg som stortingsrepresentant, fra 2013 frem til han i fjor sa nei til å fortsette var han også parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet.



Han skulle også inn i en jobb som fylkesmann i hjemfylket, men som nevnte takket han nei til dette. Både fordi det var mer fristende å jobbe på hjemstedet, og ikke minst fordi han ikke har lagt skjul på at jobben i brønnbåtselskapet er både givende og spennende.



Ingen noe valg

Når Per Sandberg valgte å trekke seg i kjølvannet av den omstridte Iran-ferien, er nok årsaken et den uroen dette skapte gjorde det umulig både for ham, for Fremskrittspartiet og ikke minst statsministeren å fortsette.



Per Sanberg måtte gå fra borde som fiskeriminister - slik saken utviklet seg hadde verken han eller statsministeren store valgmuligheter.