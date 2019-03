Solstad fikk kontrakt med Ophir Thailand

Norce Endeavour. Foto: Solstad Offshore

Solstad Offshore har sikret seg en kontrakt med Ophir Thailand (Bualuang) Limited . Den innebærer at DLB Norce Endeavour skal utføre offshoreinstallasjoner på plattformstrukturen Bualuang Charlie som er en del av utviklingsprosjektet Bualuang fase 4B, forteller rederiet i en børsmelding.



Prosjektet foregår i Thailand-bukta, og omfatter installasjon av en sammenknyttet brønnhode plattformstruktur sammen med retrofit på eksisterende plattformer på feltet.



Offshoreaktiviteten er planlagt å starte i juli i år og det er Norce Endeavour som skal utføre oppdraget. Solstad Offshore skal stå for all prosjektledelse, engineering og installasjon, leder fra kontoret i Singapore.