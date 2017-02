Solvang vil bygge nytt

Clipper Saturn ble levert 1. juni 2015 fra Hyundai Heavy Industries Ulsan til Solvang ASA, Stavanger. Hyundai Mipo Dockyard skal bygge to nye fartøy til rederiet. Arkivfoto: Solvang ASA

Solvang ASA har signert et Letter of Intent (LOI) med Hyundai Mipo Dockyard på to nye skip.



Det skriver Stavanger-rederiet i en børsmelding.



De to etylenskipene skal overleveres fra det sør-koreanske verftet første og andre kvartal 2019, og Solvang har også opsjon på ytterligere to fartøy.



En endelig avtale, med tekniske spesifikasjoner og kontraktsvilkår, er forventet på plass i slutten av mars i år.



Etylenskipene er designet for fremtiden, og skal ha eksosrenseanlegg og tilfredstille Tier III-krav. Dette vil gi fleksibilitet i forhold til både eksisterende og fremtidig miljøforskrifter, heter det i børsmeldingen.