Sølvtrans bestiller brønnbåt fra Aas Mek

AAS 2502 ST designet som Sølvtrans nå har tre båter i bestilling av hos Aas Mek Verksted. Illustrasjon: Aas Mek Verksted

Sølvtrans i Ålesund har kontrahert enda en brønnbåt med kapasitet på 2 500 kubikkmeter fra Aas Mek Verksted. Dette bekrefter administrerende direktør Roger Halsebakk i rederiet overfor Maritimt Magasin.



Nybygget skal leveres i oktober 2020 og blir søsterskip til båter med samme design som Sølvtrans har under bygging ved Aas og som etter planen skal leveres i mai og august i år. Designet er utviklet av Aas og har betegnelsen AAS 2502 ST og båten blir det 32. nybygget verftet leverer til Sølvtrans siden 1995.



MANGE ARBEIDSOMRÅDER

Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering og avlusing, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.



375 TONN FISK

Lengde på nybygget blir 69,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lasteromsvolumet er på 2500 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av 375 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for ti personer.



Dette blir den fjerde brønnbåten Sølvtrans nå har i bestilling hos Aas Mek Verksted på Vestnes. Tre er av det nye designet AAS 2502 ST som er en ny størrelse i rederiets flåte, mens den fjerde som skal leveres i april i år er litt mindre med design AAS 1802 ST.



FLERE NYBYGG?

Nettstedet Nett.no hevder at Sølvtrans har under planlegging en ny serie brønnbåter på 4000 kubikkmeter i tillegg til en svært stor på 7000 kubikkmeter og har gått ut til et utvalg norske verft for å få tilbud på bygging av disse båtene. I følge nettstedet skal Myklebust verft være aktuelle som byggeverft, men Roger Halsebakk i Sølvtrans ønsker ikke å kommentere dette.